De vuelta al escenario, Rihanna llevará sus raíces al Super Bowl

"El Super Bowl es uno de los mayores escenarios del mundo. A pesar del miedo que me da no haberme subido a un escenario en siete años, hay algo estimulante en el reto que supone", declaró el jueves a medios de comunicación.  "Es importante para mí hacer esto, este año. Es importante por la representación. Es importante que mi hijo vea esto", subrayó.

En 2019, Rihanna afirmó haber rechazado participar en este mismo espectáculo en solidaridad con Colin Kaepernick, el ex 'quarterback' de los San Francisco 49ers que se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y la brutalidad policial arrodillándose durante el himno estadounidense previo a los partidos.

Rihanna dijo en una entrevista con Vogue en 2019 que ella "no podía ser una vendida, no podía ser una facilitadora" y dijo que había asuntos dentro de la NFL "con los que no estoy de acuerdo en absoluto".