Conozca aquí las cifras más curiosas y exorbitantes del Super Bowl 2026

Con el concierto de Bad Bunny como nueva atracción global, el Super Bowl de la NFL se dispone a batir nuevos récords este domingo en el choque entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks en Santa Clara, California.
Estas son algunas de las cifras más impactantes que convierten a la final de la liga de football americano (NFL) en el mayor espectáculo deportivo del año en las competiciones estadounidenses:
5: los jugadores de Patriots y Seahawks que conforman la mayor representación latina en este duelo.
7: el récord de títulos de Super Bowl que pueden alcanzar los Patriots en caso de victoria.
44,7: el total de puntos que subirán al marcador entre ambos equipos según los analistas de la NFL, que dan como ligeros favoritos a los Seahawks.
6.200: precio medio en dólares que se pedía por una entrada en el Levi's Stadium en la semana previa al partido.
90.000: el número de visitantes que se espera que reciba el área de la Bahía de San Francisco para disfrutar del Super Bowl.
8 millones: costo en dólares de la mayoría de los anuncios, de 30 segundos, que se emitirán durante la retransmisión televisiva, aunque algunos alcanzarán por primera vez los 10 millones.
26 millones: el número de estadounidenses que planean no trabajar el día después del Super Bowl, según la compañía de recursos humanos UKG, que prevé un costo de 5.200 millones de dólares en pérdida de productividad.
50 millones: la cantidad en dólares que se estima que Apple paga a la NFL cada año por patrocinar el espectáculo del medio tiempo.
127 millones: los estadounidenses que siguieron por televisión el triunfo de los Eagles ante los Chiefs en el pasado Super Bowl, la mayor audiencia en la historia del juego y de cualquier retransmisión en el gigante norteamericano.
500 millones: el impacto económico en dólares que el gobierno de California espera del Super Bowl para el área de San Francisco.
1.480 millones: el número de alitas de pollo que los estadounidenses consumirán en el Super Bowl, unos 10 millones más que en 2025, de acuerdo con las proyecciones del National Chicken Council.
1.760 millones: el volumen de dólares que se moverá en apuestas alrededor de este Super Bowl, más de un 20% superior al del año pasado, según la American Gaming Association (AGA).
20.200 millones: el monto total en dólares que los estadounidenses gastarán en comida, bebida, ropa y otros productos relacionados con el Super Bowl, según la federación nacional de comercio minorista (NRF).
Gran espectáculo del deporte anual, el Super Bowl vivirá este domingo el intento de los New England Patriots de recuperar el trono de la NFL y un show histórico de la superestrella puertorriqueña Bad Bunny envuelto también en polémica.
Más de 120 millones de estadounidenses volverán a seguir en sus pantallas la final de la liga de football americano (NFL) en un fenómeno que, este año más que nunca, adquiere trascendencia cultural y política.
Los Patriots buscan la gloria perdida en el Super Bowl de Bad Bunny
Los New England Patriots pugnarán el domingo contra los Seattle Seahawks en su primer Super Bowl desde la marcha de Tom Brady, en el que Bad Bunny amenaza con robarse la atención global con su esperada actuación del intermedio.
Bad Bunny en el Super Bowl: cómo un humilde empacador llegó a ser fenómeno global
¿Te imaginas un conejo malo? No. Por más malo que sea, lo vas a querer abrazar, yo me considero así".
En 2016, Bad Bunny contaba en un pódcast el origen de su nombre artístico: una foto de su niñez, en la que, vestido de conejo, miraba hacia la cámara con una sonrisa traviesa.
Las apuestas del Super Bowl enloquecen con el 'show' de Bad Bunny
Intersección por excelencia de deporte y espectáculo, el Super Bowl de la NFL atrae la fiebre de las apuestas como ningún otro evento y este año proyecta incluso nuevos récords al calor de la actuación de Bad Bunny.
La popularidad del puertorriqueño, sumada a la tensión política por la ofensiva antimigración en Estados Unidos, ha disparado las expectativas alrededor del icónico show del domingo.
Según estimó la American Gaming Association (AGA), las apuestas legales alrededor de la final de la liga de fútbol americano (NFL) crecerán este año más de un 20 %, hasta los $1.760 millones.
Los Seattle Seahawks superan a los New England Patriots como favoritos al título en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, pero los apostantes buscarán fortuna también en detalles fuera del emparrillado.
El Super Bowl más latino: ¿un punto de inflexión para la NFL en Sudamérica?
Con Bad Bunny sobre el escenario y un buen puñado de jugadores latinos pugnando por el trofeo, el Super Bowl del domingo ofrece más atracciones que nunca para las audiencias de Sudamérica, un mercado que la NFL se ha lanzado a conquistar.
El football americano ya no se conforma con ser el deporte más popular y poderoso de Estados Unidos y, en los últimos años, viene ejecutando un cuidadoso plan de seducción internacional.
Sus redes se han desplegado principalmente en Latinoamérica y Europa, que albergarán nueve partidos de la próxima temporada regular.
Para acelerar esta estrategia, la NFL se atrevió este año a confiarle a la estrella puertorriqueña Bad Bunny su icónico espectáculo del medio tiempo, el primero que será principalmente en español.