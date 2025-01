Chiefs buscarán tercer título consecutivo en el Super Bowl

Los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y Travis Kelce derrotaron este domingo 32-29 a los Buffalo Bills de Josh Allen y pugnarán en el Super Bowl por ganar un inédito tercer título consecutivo de la NFL.



Los Chiefs, que salieron airosos de otro duelo de infarto ante Buffalo, tendrán como rivales en el Super Bowl del 9 de febrero a los Philadelphia Eagles, equipo al que ya batieron en la gran final de 2023.



Además, con una actuación memorable de Jalen Hurts y Saquon Barkley, los Philadelphia Eagles machacaron este domingo 55-23 a los Washington Commanders y clasificaron al Super Bowl de la NFL por segunda vez en las últimas tres temporadas.

Hurts y Barkley anotaron tres touchdowns cada uno en esta final de la Conferencia Nacional, acabando con la oportunidad histórica de Jayden Daniels de ser el primer 'quarterback' novato en clasificar a un Super Bowl.



Los Eagles enfrentarán por el título al ganador de la final de la Conferencia Americana a los Kansas City Chiefs, sus verdugos en el Super Bowl de 2023.



Esta contundente derrota en el Lincoln Financial Field dio por terminada la campaña de ensueño de los Commanders y del talentoso Jayden Daniels, de 24 años.



Daniels sumó 255 yardas de pase y un touchdown de carrera pero se quedó a las puertas de ser el primer mariscal de campo en llegar al Super Bowl en su año de debut en la NFL, como antes le sucedió a Shaun King (1999), Ben Roethlisberger (2004), Joe Flacco (2008), Mark Sánchez (2009) y Brock Purdy (2022).



El pateador Zane González, de origen mexicano, convirtió tres goles de campo para los Commanders, que se condenaron cometiendo sus tres primeros 'fumbles' en estos playoffs de la liga de football americano.



Por los Eagles, el estelar corredor Saquon Barkley acumuló 118 yardas y tres touchdowns terrestres mientras el quarterback Jalen Hurts logró 246 yardas de pase y otros tres touchdowns de carrera.



A sus 26 años, Hurts tendrá una segunda oportunidad de levantar el trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl que se disputará el 9 de febrero en el Caesars Superdome de Nueva Orleans.



Hasta ahora, los Eagles han disputado cuatro finales de la NFL con tres derrotas y un triunfo, registrado en 2018 frente a los New England Patriots de Tom Brady.



Hurts quiere revancha



Empujados por los 67.000 aficionados, los Eagles salieron con la misión de presionar al joven Daniels, que no se dejó amedrentar y comandó una primera serie ofensiva de siete minutos culminada con un gol de campo de González.



Philadelphia, en cambio, solo tardó 18 segundos en convertir su primer touchdown de la mano de Barkley, que hizo añicos la defensa visitante con una carrera de 60 yardas.



El 'running back', aterrizado este curso proveniente desde sus rivales New York Giants, ya había demolido la semana pasada a los Rams con dos anotaciones de 62 y 78 yardas.



El incontenible Barkley, candidato al premio MVP (Jugador Más Valioso) de la temporada, logró otro touchdown en su segundo acarreo después de un 'fumble' de Dyami Brown para los Commanders.



Washington recortó terreno con otro gol de campo de González y una carrera de 36 yardas de Terry McLaurin pero después erraron una conversión de dos puntos con la que hubieran empatado el marcador.



Antes de irse al vestuario, los Eagles tomaron aire con el primer touchdown de Hurts y otro del receptor A.J. Brown tras un 'fumble' de Jeremy McNichols.



A solo 39 segundos del descanso, Daniels tuvo la sangre fría de acercar a su equipo hasta la yarda 39 para que González redujera la desventaja a 27-15.



Tras un touchdown de nueve yardas de Hurts, los Commanders quemaron sus últimos cartuchos gracias a una anotación de Daniels y a una conversión de dos puntos de Olamide Zaccheaus.



Washingon se acercó 34-23 pero se volvió a disparar al pie con otra pérdida de balón de Austin Ekeler, que abrió la puerta para el touchdown decisivo de Hurts de una yarda al inicio del último cuarto.



Con esta anotación, Hurts superó a Steve Young estableciendo un nuevo récord de touchdowns de carrera en playoffs para un quarterback con nueve.



Barkley, con su tercer touchdown de cuatro yardas, y Will Shipley culminaron la fiesta de las 'Águilas'.



Con el boleto en la mano, Jalen Hurts mira ya a una posible revancha frente a Patrick Mahomes si los Kansas City Chiefs clasifican este domingo a su tercer Super Bowl consecutivo.