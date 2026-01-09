Camino final al Super Bowl inicia este fin de semana

El primer paso hacia el Super Bowl lo darán este fin de semana 12 equipos, en la primera fecha del playoff de la NFL.

Los que saltarán al emparrillado son los campeones defensores, los Philadelphia Eagles, que se medirán contra los San Francisco 49ers.

Los Eagles de Jalen Hurts y los 49ers de Christian McCaffrey son, junto a los Buffalo Bills de Josh Allen, las únicas potencias de los últimos años que se metieron en los playoffs que arrancan este sábado.

Por el camino cayeron favoritos como los Baltimore Ravens, Detroit Lions y, sobre todo, los Kansas City Chiefs, cuya temprana eliminación presagia el final de una gloriosa era de cinco viajes al Super Bowl y tres anillos desde 2020.

Los Eagles, que destronaron a los Chiefs de Patrick Mahomes y Travis Kelce en el pasado Super Bowl, también se mostraron muy irregulares y apenas clasificaron como tercer sembrado de la Conferencia Nacional, donde ahora mandan los Seattle Seahawks.

Eso sí, los playoffs alzarán el telón el sábado con los Los Angeles Rams de Matthew Stafford, favorito al premio MVP (Jugador Más Valioso) junto al también quarterback Drake Maye (Patriots), visitando a los Carolina Panthers.

Los Panthers integran la lista de invitados inesperados a esta postemporada junto a franquicias como los New England Patriots del joven Maye, que recibirán el domingo a los Los Angeles Chargers de Justin Herbert.

Los Chicago Bears, que este año saltaron del último al primer lugar de la división Norte de la Nacional, aguardan la visita del sábado de los Green Bay Packers, cuyas grandes aspiraciones de principios de temporada se agrietaron con la grave lesión del titán defensivo Micah Parsons.

Allen sin la sombra de Mahomes

En la Conferencia Americana, los Bills se medirán el domingo a los Jacksonville Jaguars en un encuentro de pistoleros entre Josh Allen y el emergente Trevor Lawrence.

Vigente MVP de la liga, Allen encara sus primeros playoffs sin la sombra de los Chiefs de Mahomes, ante quien sucumbió hasta en cuatro eliminatorias de postemporada.

Allen, que nunca ha jugado un Super Bowl, es probablemente el mejor quarterback que sigue en la pelea y tiene a su lado al estelar corredor James Cook.

La defensa de Buffalo, sin embargo, sembró muchas dudas en la temporada regular, que concluyó como sexto sembrado, y Lawrence está listo para explotarlas en el primer curso en el que está cumpliendo con las expectativas que le rodeaban como número uno del Draft 2021.

La ronda de comodines concluirá el lunes con el enfrentamiento entre los Pittsburgh Steelers y los Houston Texans, que podría suponer la despedida de Aaron Rodgers.

A sus 42 años, el emblemático mariscal de campo concluye su contrato con los Steelers al final de esta campaña y aún no ha aclarado si alargará una carrera en la que logró un campeonato (2011) y cuatro premios MVP.

Los Texans, que cerraron la fase regular con nueve victorias seguidas, lucen como teóricos favoritos gracias a una dominante defensa que podría someter el juego terrestre de Pittsburgh.