Broncos despiden a los Bills de Allen y Seattle aniquila a 49ers

Los Denver Broncos condenaron este sábado a los Buffalo Bills de Josh Allen a otra frustrante eliminación al derrotarlos en la prórroga por 33-30, un triunfo que les terminó saliendo muy caro por la lesión del quarterback Bo Nix.

Este juego abrió la ronda divisional de los playoffs de la liga de football americano (NFL), que depararon también el sábado una aplastante victoria de los Seattle Seahawks sobre los San Francisco 49ers por 41-6.

Los Seahawks, primer sembrado de la Conferencia Nacional, chocarán el 25 de enero en la final del sector ante el ganador del duelo de este domingo entre los Chicago Bears y Los Angeles Rams.

De su lado, los Broncos, primer cabeza de serie de la Conferencia Americana, buscarán también un boleto al Super Bowl el 25 de enero frente al vencedor del choque del domingo entre los New England Patriots y los Houston Texans.

El prometedor Bo Nix no podrá guiar a Denver hasta su primer Super Bowl desde 2016 a causa de la lesión sufrida en la recta final del triunfo ante Bills.

El mariscal de campo, de 25 años, se fracturó el tobillo derecho en un lanzamiento en la penúltima jugada del partido, que se decantó a favor de los locales con un gol de campo de Wil Lutz.

Nix "tiene una cirugía programada para el martes que lo dejará fuera para el resto de la temporada", confirmó su entrenador, Sean Payton.

La noche en Colorado fue también aciaga para Josh Allen, el vigente Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, que cometió un insólito carrusel de errores con dos intercepciones y tres balones perdidos.

"Esta noche les fallé a mis compañeros", declaró Allen con lágrimas en los ojos. "Esto se me va a quedar grabado por mucho tiempo. No se puede ganar con cinco pérdidas de balón".











