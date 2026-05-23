Thunder golpea a Spurs en su casa y se avanza 2-1 en la final del Oeste

En su segunda victoria consecutiva, el Oklahoma City Thunder derrotó el viernes 123-108 a los San Antonio Spurs y se hizo con el control de la final de la Conferencia Oeste de la NBA por un global de 2-1.

Los vigentes campeones se impusieron con solvencia en un áspero duelo en San Antonio de la mano de su líder, Shai Gilgeous-Alexander.

El doble MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA terminó con 26 puntos y 12 asistencias, mientras que del otro lado, Victor Wembanyama firmó 26 puntos y 4 rebotes, pero su peso fue menos determinante para San Antonio.

Por primera vez en desventaja en estos playoffs, los jóvenes Spurs están obligados a responder el domingo, de nuevo ante su público, para no regresar a Oklahoma City con un 3-1 en contra ante los grandes favoritos al anillo.

"Son los primeros playoffs para mí y para muchos de nosotros y por supuesto, que van a haber pruebas difíciles, era de esperarse. Ahora veremos de lo que estamos hechos", dijo Wembanyama haciendo también autocrítica.

"Tengo la impresión de que me cuesta hacer mejores a mis compañeros. Tengo que facilitarles las cosas, capturar más rebotes, llevar la defensa un poco más lejos para liberar a mis compañeros", afirmó el gigante francés.

En el Este, los New York Knicks dominan 2-0 frente a los Cleveland Cavaliers y están a dos triunfos de sus primeras Finales de la NBA desde 1999.

Fox enciende alarmas.

Los Spurs parecían entrar en ventaja al choque cuando, a menos de una hora del salto inicial, se confirmó la baja del alero All Star Jalen Williams para Oklahoma City.

San Antonio, en cambio, alistó al base De'Aaron Fox, ausente en la serie hasta ahora por una lesión en el tobillo derecho, y también al novato Dylan Harper, retirado durante el segundo partido por un problema en el aductor.

Pero ambos dejaron muchas dudas sobre su estado físico. Harper, que tuvo una actuación histórica en la victoria del primer juego, solo estuvo 17 minutos en pista anotando 6 puntos y Fox se lastimó de nuevo el tobillo en un choque con Lu Dort en el tercer cuarto.

El base regresó después a la acción y terminó con 15 puntos, pero sus gestos de dolor sembraron el temor en su afición.

Oklahoma City acabó imponiendo la mayor profundidad y versatilidad de su plantel en un partido muy trabado por las constantes faltas personales y varios encontronazos entre rivales.

Los suplentes Jared McCain (24 puntos), Jaylin Williams (18) y Alex Caruso (15) fueron fundamentales para los visitantes, que sumaron un total de 76 puntos desde el banco por 23 de los Spurs.

"Gran serenidad".

San Antonio arrancó el juego de forma furiosa con un parcial de 15-0 pero Oklahoma City contuvo los nervios y recuperó terreno con su acierto desde la línea exterior, con un total de 17 triples en 38 intentos (45%).

El veterano Caruso, que convirtió 3 de esos triples, sigue en estado de gracia en el tiro con una media de 4,7 triples en esta eliminatoria y un 60,9% de acierto.

El Thunder tomó el mando del marcador aprovechando un flojo segundo cuarto de Wembanyama y logró mantener su vertiginoso ritmo de juego gracias a sus relevos desde el banco.

Oklahoma City también se mostró cómodo a lo largo de un tercer cuarto con hasta 20 faltas señaladas y 33 visitas a la línea de tiros libres.

Wembanyama lideró un intento de reacción final pero el experimentado Thunder siempre encontró respuestas, con Gilgeous-Alexander apareciendo en los momentos clave.

"Estaban listos para jugar y nos golpearon temprano. Pero creo que mostramos una gran serenidad", dijo el entrenador de Oklahoma City, Mark Daigneault. "Es un partido largo, obviamente, y la banca nos dio un impulso enorme en ese momento para ayudar a llevar el juego a una situación manejable".

"No era sostenible la manera en que empezamos, pero pensé que jugamos muy rápido y eso es algo que se fue apagando a medida que avanzaba el partido. Tenemos que encontrar la forma de mantenerlo", demandó de su parte el técnico de San Antonio, Mitch Johnson.







