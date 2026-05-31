Spurs destronan a los Thunder y avanzan a las Finales de la NBA contra los Knicks

Los San Antonio Spurs, impulsados por su superestrella Victor Wembanyama, avanzaron a las Finales de la NBA al destronar este sábado al vigente campeón, Oklahoma City Thunder, con un marcador de 111-103, lo que les aseguró el duelo por el campeonato ante los Knicks de Nueva York.



Los Spurs se adjudicaron la serie final de la Conferencia Oeste gracias a un formidable Wembanyama, que lideró a su equipo acumulando 22 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 1 bloqueo.



El cuadro tejano clasifica por primera vez a las finales desde la temporada 2013-14, cuando lograron imponerse 4-1 sobre el Miami Heat.



Wembanyama, de 22 años y Defensa del Año en la presente campaña, transitó los últimos ocho minutos del partido con cinco faltas, al límite de la expulsión.



El estelar francés lanzó para un 47 por ciento de efectividad (7/15), incluidos tres de sus cinco intentos desde la línea de tres.



Por el Thunder, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander disputó 43 minutos siendo el máximo anotador del partido con 35 unidades.



Las finales de la NBA se disputarán en el formato tradicional al mejor de siete partidos iniciando este miércoles en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas.