Spurs de Wembanyama resurgen en las finales con asalto al Madison

Apoyados en su coloso Victor Wembanyama, los San Antonio Spurs vencieron el lunes 115-111 a domicilio a los New York Knicks y se acercaron 2-1 en las Finales de la NBA.



Wembanyama se agigantó con 32 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias para que su equipo prevaleciera bajo la asfixiante atmósfera en contra en el Madison Square Garden, que también abucheó al presidente estadounidense, Donald Trump.



San Antonio acabó con la racha de 13 victorias consecutivas de los Knicks en estos playoffs y evitó quedar en desventaja 3-0, que ningún equipo ha remontado en la historia.



"Hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero el trabajo aún no está ni mucho menos terminado", afirmó Wembanyama, que se sobrepuso a los errores fatídicos que cometió en el segundo partido.



"Ni siquiera hemos llegado a la mitad. Lo más difícil está aún por llegar", reconoció.



El fenómeno francés, de 22 años, fue el segundo jugador más joven en acumular más de 30 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en un partido por el título, después de que Earvin "Magic" Johnson lo lograra con 20 años.



El pívot sostuvo a los visitantes en ambos lados de la cancha pero fue el base Stephon Castle, de 21 años, quien logró las canastas decisivas.



Mike Brown, entrenador de los locales, felicitó a su rival por el triunfo al mismo tiempo que lanzaba un fuerte alegato contra el arbitraje.



"Ellos ganaron pero nunca pensé que vería en unas Finales de la NBA a un equipo tener 24 tiros libres en la segunda mitad y el otro sólo ocho", clamó Brown. "Quizá nosotros cometimos faltas, pero ellos también".



Los Knicks de Jalen Brunson, que terminó con 32 puntos, querían regalarle un triunfo a su apasionado público y colocarse en disposición de sentenciar el título en el cuarto episodio del miércoles, de nuevo en Nueva York.



Los neoyorquinos buscan acabar con una espera de 53 años sin anillo pero los jóvenes Spurs demostraron que no van a claudicar pese a la losa de perder los dos primeros juegos en San Antonio.



"En casa realmente se siente como jugar seis contra cinco y aquí como cinco contra seis. Esto muestra de qué están hechos los equipos", dijo Wembanyana sobre el pleno de victorias visitantes.