Noche memorable en la NBA: Embiid y Towns explotan con 70 y 62 puntos

El camerunés Joel Embiid, la superestrella de los Philadelphia 76ers, se convirtió este lunes en el noveno jugador de la NBA en lograr al menos 70 puntos, en una jornada que también vio al dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns (Timberwolves) llegar a los 62.



Los dos pívots, que batieron los récords de anotación individual de sus franquicias, son la primera pareja de jugadores que supera los 60 puntos en una misma noche desde 1978.



Sus hazañas coincidieron además en el 18º aniversario de los 81 puntos que el fallecido Kobe Bryant logró en 2006 con el uniforme de los Lakers.



La primera de las exhibiciones fue la de Embiid en el triunfo de los Sixers 133-123 ante los San Antonio Spurs del joven prodigio Victor Wembanyama.



Embiid terminó con un total de 70 puntos, 18 rebotes y 5 asistencias, encestando 24 de 41 en lanzamientos de campo y 21 de 23 en tiros libres.



Su gesta eclipsó el buen partido que protagonizó también el novato francés Wembanyama, que logró 33 puntos y 7 rebotes en la primera ocasión que chocaba con el vigente MVP.



"No importa quién esté en la cancha, mi mentalidad cada partido es atacar y dominar. Esta noche no ha sido diferente", declaró después Embiid.



Wembanyama "es increíble. En mi opinión, ya es uno de los mejores jugadores", alabó Embiid a la nueva joya de la NBA. "Espero que, cuando yo ya no esté en la liga, sea capaz de batir todos esos récords. Posiblemente, rompa el récord de Wilt (Chamberlain) de 100 puntos".



El camerunés, de 29 años, unió su nombre a otros ocho jugadores que han alcanzado al menos 70 puntos en un juego de la NBA: Wilt Chamberlain, David Robinson, David Thompson, Elgin Baylor, Kobe Bryant, Donovan Mitchell, Devin Booker y Damian Lillard.



La anterior mejor marca de Embiid, máximo anotador de la temporada (35 puntos de media), eran 59 puntos anotados en 2022.



Una vez que Embiid llegó a los 70 puntos, y se adjudicó el récord de los Sixers, Nurse lo sustituyó para que recibiera la encendida ovación de su público a falta de un minuto y 22 segundos para el final.



El camerunés, que encadena 21 partidos con al menos 30 puntos, había comparecido en el Wells Fargo Center con una motivación extra por enfrentar al joven Wembanyama.



El francés, de 2,24m de altura, tuvo una de las mejores actuaciones de su temporada de debut pero no fue suficiente para evitar ni la obra maestra de Embiid ni la derrota número 35 de los Spurs en 43 partidos.



Los Sixers, por su parte, son terceros de la Conferencia Este con un balance de 29-13.



Towns asombra en derrota de Minnesota