NBA suspende 25 partidos a Ja Morant por otro vídeo con un arma

"He tenido tiempo para reflexionar y darme cuenta del daño que he causado. Quiero pedir disculpas a la NBA, a los Grizzlies, a mis compañeros de equipo y a la ciudad de Memphis. Pasaré la temporada baja y mi suspensión trabajando en mi propia salud mental y en mi (proceso de) toma de decisiones", escribió Morant.



"Espero que me den la oportunidad de demostrarles con el tiempo que soy mejor hombre de lo que he estado demostrando", afirmó el base, dos veces All-Star a sus 23 años.