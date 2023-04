Multan a Mavericks con casi ₡400 millones por intento deliberado de perder un juego

Aunque sus posibilidades de clasificar a playoffs eran escasas, los Mavericks aún podían ir al décimo lugar de la Conferencia Oeste, el último que da acceso al repechaje ('play in'), en caso de ganar ese duelo ante los Bulls y el último de fase regular ante los Spurs.



Tras la derrota ante Chicago, el técnico Jason Kidd reconoció que las medidas tomadas, incluida la de solo hacer jugar 13 minutos a Doncic, provenían del dueño de la franquicia, Mark Cuban, y la dirección deportiva.



La NBA abrió de inmediato una investigación por una estrategia que se atribuyó a los intereses de los Mavericks en el Draft.



Dallas todavía debe una selección de primera ronda a los Knicks, como parte del traspaso por Kristaps Porzingis en 2019, pero puede conservar esa elección si queda entre los 10 primeros en el sorteo del Draft, para lo cual le convenía acabar la temporada en el peor puesto posible.



La decisión de los Mavericks "socavó la integridad de nuestro deporte y "falló a nuestros aficionados y a nuestra liga", dijo el vicepresidente ejecutivo de la NBA, Joe Dumars.



La liga, sin embargo, "no constató que los jugadores que participaron en el partido no jugaran para ganar", afirmó el comunicado.



Las reglas de la NBA incluyen medidas contra el 'tanking', el intento deliberado de perder partidos para mejorar las opciones de elegir en los primeros lugares del Draft.