Mitchell rescata a Cavaliers en el sétimo partido ante Orlando

Con una enorme remontada liderada por Donovan Mitchell, los Cleveland Cavaliers derrotaron el domingo 106-94 a los Orlando Magic en el decisivo séptimo juego de la serie, la última que quedaba por resolver de la primera ronda de los playoffs de la NBA.



Mitchell anotó 39 puntos para que los Cavaliers levantaran 18 puntos de desventaja, en una de las mayores remontadas en un séptimo juego de playoffs.



Cleveland avanzó así a las semifinales de la Conferencia Este por primera vez desde la marcha de LeBron James en 2018, en las que enfrentarán a Boston Celtics, el mejor equipo de la fase regular.



"No quería irme a casa", recalcó Mitchell, que venía de lograr 50 puntos en la derrota del viernes en Orlando.



"Hemos trabajado duro y hemos sido recompensados. Tenemos que mantener la concentración y seguir creyendo en lo que hacemos", agregó el escolta All-Star, cuyo futuro en Cleveland se hubiera puesto en entredicho en caso de otra temprana eliminación.



Frente a su público, los Cavaliers se asomaron a la eliminación frente a unos Magic que dominaban por 29-47 a mediados del segundo cuarto.



El ala-pívot All-Star Paolo Banchero logró 24 de sus 38 puntos en la primera mitad, una cifra que ningún jugador había conseguido al descanso de un séptimo juego antes de cumplir los 22 años.



Los Magic, que competían en sus primeros playoffs desde 2020, se vieron 10 puntos arriba al descanso aprovechando que las estrellas de Cleveland estaban apagadas.



Mitchell sumaba 15 tantos, pero en una mala selección de lanzamiento, con apenas 3 tiros anotados de 13. El base Darius Garland todavía estaba menos inspirado con sólo 2 puntos (1-6).



Pero a la vuelta del vestuario, los Cavaliers reaccionaron a lo grande bajo el mando de Mitchell, que protagonizó un explosivo tercer cuarto en el que anotó 17 puntos sin que ningún defensor de Orlando pudiera frenarle.



Esta vez sí aparecieron otros jugadores de Cleveland para secundarle, como el escolta Max Strus, que logró 11 de sus 13 puntos en ese tercer cuarto en el que los locales se pusieron por delante.



Los jóvenes Magic, un equipo con graves carencias en el tiro exterior, ya no lograron revertir la tendencia lastrada por las nefastas actuaciones del alemán Franz Wagner (6 puntos en una serie de 1-15) y Jalen Suggs (10 en 2-13).



Aunque sigue sin ganar una serie desde 2010, Orlando mira con ilusión al futuro por primera vez en mucho tiempo con el segundo plantel más joven de esta postemporada después de Oklahoma City Thunder.



La otra semifinal de la Conferencia Este la jugarán los New York Knicks y los Indiana Pacers.



En el Oeste chocan los Thunder contra los Dallas Mavericks y los Denver Nuggets contra los Minnesota Timberwolves, que el sábado ganaron el primer partido de su serie de semifinales.