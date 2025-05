Los Thunder avanzan a las Finales de NBA con una última paliza a Minnesota

Con 34 puntos del MVP, Shai Gilgeous-Alexander, los Oklahoma City Thunder machacaron este miércoles 124-94 a los Minnesota Timberwolves y clasificaron a las Finales de la NBA por primera vez desde 2012.



Oklahoma City, que finiquitó la final de la Conferencia Oeste ante los "Wolves" por un global de 4-1, llegará como gran favorito a la pugna por el anillo frente a los Indiana Pacers o los New York Knicks.



Con el empuje de sus 18.000 aficionados, los Thunder no tuvieron piedad en su primera oportunidad de eliminar a Minnesota, que se quedó a un escalón de las Finales por segundo año consecutivo.



Gilgeous-Alexander, el flamante Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada, despedazó a la defensa visitante con una cuenta de 34 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias.



A su lado, el pívot Chet Holmgren contribuyó con 22 puntos, 7 rebotes y 3 tapones para unos Thunder que llegaron a tener una ventaja de 39 tantos.



La asfixiante defensa local anuló a Minnesota al punto de concederle apenas nueve tantos en el primer cuarto.



Anthony Edwards, la joven estrella visitante, se quedó en 19 puntos en el cierre de una eliminatoria en la que no resistió la comparación con Gilgeous-Alexander.



A sus 26 años, el base canadiense sigue apuntalando su temporada de consagración como la nueva superestrella de la NBA.



Su último desafío será entregarle el título a una franquicia que sólo se coronó en 1979, antes del traslado a Oklahoma City, bajo la marca de los Seattle Supersonics.



Su último intento fue en 2012 con el trío estelar que formaban Kevin Durant, Russell Westbrook y James Harden, que sucumbió por 4-1 ante unos Miami Heat con otro "Big 3": LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh.



El rival de Oklahoma City en las Finales, que arrancarán el 5 de junio, serán los Knicks o los Pacers, que dominan la serie por 3-1.