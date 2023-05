Los Lakers de LeBron machacan a Warriors y Butler impulsa a Miami

7 de mayo de 2023, 9:45 AM

Guiados por el infatigable LeBron James, Los Angeles Lakers arrasaron este sábado 127-97 a los Golden State Warriors y se adelantaron 2-1 en esta semifinal de la Conferencia Oeste de la NBA, mientras los Miami Heat también tomaron el control de su serie ante los New York Knicks en el Este.

LeBron, de 38 años, se acercó al triple doble con 21 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, incluso después de un primer cuarto insólito en el que no lanzó una sola vez a canasta por primera vez en su carrera de playoffs.

"Simplemente fue la forma en que se desarrollaba el partido", dijo James sobre su inusual comienzo. "No quería forzarlo, sólo dejar que el juego viniera a mí y poner mi impronta cuando fuera necesario".

"Sólo quería volver a ser dominante defensivamente", dijo Davis. "Esto es una batalla (...) Sabemos que van a salir con mucha artillería el lunes (cuarto partido) para intentar no estar 3-1 abajo".

"No puedes distraerte con cosas que no puedes controlar", dijo Curry sobre las protestas de su equipo por el arbitraje. "Por frustrante que sea, es la prueba por la que todo equipo tiene que pasar a lo largo de la serie. Debemos bloquear esas cosas todo lo que podamos".

El máximo anotador de la historia de la NBA no lanzó un solo tiro a canasta en el primer parcial por primera vez en los 275 partidos de playoffs de su carrera.

Varias genialidades del base y una demoledora volcada de Andrew Wiggins sobre Davis amagaron con invertir la tendencia y reflotar a los vigentes campeones, pero LeBron James no permitió que sus compañeros bajaran la intensidad.

En un regreso triunfal de su estrella Jimmy Butler, los Miami Heat vencieron en su cancha 105-86 a los New York Knicks y tomaron otra vez el control de esta eliminatoria por un global de 2-1.

"Me siento cómodo y con confianza", aseguró. "Mis compañeros tienen mucho que ver con eso. Siempre se aseguran de que tome el balón en los puntos en que me siento cómodo y me dejan ser agresivo".