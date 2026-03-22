LeBron James rompe récord de partidos en la NBA

Los Angeles Lakers lograron un agónico triunfo 105-104 sobre Orlando Magic en una jornada que quedará marcada por el partido 1.612 de LeBron James que lo pone primero en la lista de partidos disputados en la temporada regular en la historia de la NBA.

James, de 41 años, cuenta con múltiples récords en sus 23 temporadas en la NBA, incluyendo el número de tiros de campo anotados e intentados y la mayor cantidad de puntos.

Incluyendo los playoffs, James cuenta con 1.904 partidos en la mejor liga de baloncesto del mundo.

Por si fuera poco, el triunfo de este día es el noveno consecutivo, un hecho que sucede por primera vez desde la temporada 2019-20 y gracias a una canasta de último segundo de Luke Kennard.

"Esto es lo que adoramos, partidos complicados fuera de casa", comentó Austin Reaves, quien sumó 26 puntos a la causa. "Estoy seguro que lo vamos a sentir en la mañana, pero vale la pena".

"Este staff trabaja muy duro y buscan ponernos en las mejores situaciones, son personas que saben mucho de baloncesto y cuando se juntan, pasan cosas buenas".

Luka Doncic, quien sumó su falta técnica 16 de la temporada y está expuesto a una sanción por parte de la NBA, terminó como máximo anotador del cuadro angelino con 33 puntos.

Los Lakers (46-25) se mantienen en el tercer lugar a diez juegos del Oklahoma City Thunder en el primer lugar de la Conferencia Este.



