LeBron James mantiene el misterio sobre su futuro en la NBA

Culminada la eliminación de Los Angeles Lakers en los playoffs, LeBron James aseguró la noche del lunes que no ha decidido si alargará su legendaria carrera en la NBA o emprenderá la retirada.

"No sé qué me depara el futuro", afirmó la estrella de 41 años después de que su equipo fuera barrido por Oklahoma City Thunder en semifinales de la Conferencia Oeste.

"Obviamente todavía está muy fresca la derrota (...) Volveré a casa, hablaré con mi familia y, cuando llegue el momento, ustedes sabrán lo que decida hacer", afirmó.

"Tomaré un tiempo, recalibraré y veré que es lo mejor para mi futuro", zanjó el máximo anotador histórico de la NBA.

James termina ahora su contrato con los Lakers y la decisión sobre su próximo paso no está por entero en sus manos, una situación insólita en la trayectoria del cuatro veces campeón de la NBA.

La franquicia angelina, a la que lidera desde 2018 y condujo al título en 2020, no parece dispuesta a mantenerle el salario actual de 52 millones de dólares anuales.

Con nuevos propietarios desde el año pasado, la emblemática franquicia oro y púrpura se inclinaría por construir el plantel en torno al esloveno Luka Doncic, máximo anotador de la NBA esta campaña, cuya ausencia por lesión arruinó todas las aspiraciones angelinas en estos playoffs.

LeBron también tiene entre sus opciones mudarse a otro equipo para un último baile, con los Cavaliers y los Warriors encabezando las apuestas, o dar por concluida su extraordinaria carrera.

"Lo di todo".

Uno de los mejores basquetbolistas de la historia, James ha rendido a un extraordinario nivel en su vigesimotercera temporada en activo, récord en la NBA.

El alero volvió a brillar el lunes con 24 puntos y 12 rebotes que no lograron evitar la derrota 115-110 ante los Thunder, que sellaron su triunfo en la serie por un global de 4-0.

"Lo di todo en la cancha. Controlé lo que podía, puedo salir del campo diciéndome que estuve plenamente concentrado en la tarea, aunque deteste perder", afirmó. "Intenté guiar a los muchachos. Fallamos, pero en absoluto veo esta temporada como una decepción".

La ausencia de Doncic en la postemporada motivó que LeBron volviera a echarse a las espaldas al equipo, comandando el triunfo en la primera ronda ante los Houston Rockets (4-2).

Pese a su veteranía ha sido el mayor anotador (23,2 puntos) y generador de juego (7,3 asistencias) angelino en los playoffs.

"Sigo amando este juego", recalcó LeBron, para quien "el proceso, el entrenamiento" es "más importante que el resultado".

"¿Qué tendría que ganar con otro título más?", se preguntó el alero en la comparecencia, en la que apareció con chaqueta azul abierta sobre una camiseta blanca.

"No hay nada que tenga que demostrar en esta liga (...) Ya lo he hecho todo, ya lo he visto todo. Sólo intento competir e intento ganar campeonatos. Creo que ese es un factor de motivación", remató.











