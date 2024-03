LeBron James es el primer jugador de la NBA en llegar a 40.000 puntos anotados

En un nuevo hito de su legendaria carrera, LeBron James se convirtió el sábado en el primer jugador en la historia de la NBA en llegar a los 40.000 puntos anotados en temporada regular.



La superestrella de Los Angeles Lakers, de 39 años, logró su punto número 40.000 en el segundo cuarto del partido frente a los Denver Nuggets, los vigentes campeones.



Al alero le faltaban solo nueve tantos para llegar a la marca y los completó en una entrada a canasta en la que se zafó del defensor Michael Porter Jr. con una media vuelta y convirtió una bandeja con la mano izquierda.



Los alrededor de 20.000 aficionados del Crypto.com arena angelino, que ya estaban en pie expectantes por la gesta, reconocieron con una enorme ovación al jugador que los ha liderado las últimas seis temporadas y los condujo al anillo en 2020.



'King James', ganador de cuatro campeonatos de la NBA, era el máximo anotador histórico de la liga desde febrero de 2023, cuando batió el récord de 38.387 puntos que ostentaba otro mito de los Lakers, Kareem Abdul Jabbar.



Aunque el equipo angelino ocupa una discreta décima plaza de la Conferencia Este, LeBron no deja de asombrar con su rendimiento y forma física en su vigesimoprimera temporada en la liga, en la que promedia 25,3 puntos, 7,1 rebotes y 7,9 asistencias por noche.



"Es un enorme testimonio de todo el trabajo que ha realizado a lo largo de todos estos años, de lo bien que se ha cuidado, de la forma en que ha jugado a un alto nivel", dijo el entrenador de los Lakers, Darvin Ham, antes de que James alcanzara este hito.



"Nadie lo ha conseguido. Y para mí estar en esta posición creo que es bastante genial", dijo esta semana el propio James. "¿Es una de las mejores cosas que he hecho en mi carrera? No. ¿Significa algo? Por supuesto que sí. ¿Por qué no?"



"Todos los hitos a lo largo de mi carrera significan algo para mí. Por supuesto", subrayó.



Una carrera sin límites