LeBron contra Jokic, plato fuerte del inicio de playoffs de NBA

Los playoffs de la NBA se ponen en marcha el sábado con una revancha entre Los Angeles Lakers de LeBron James y los Denver Nuggets de Nikola Jokic y dudas sobre la participación de estrellas como Antetokounmpo (Bucks) y Leonard (Clippers) por lesión.



A sus 39 años, James iniciará la decimoséptima postemporada de su carrera con un duro cruce de primera ronda frente a los Nuggets, defensores del primer anillo de su historia.



Denver mantiene el grupo que se proclamó campeón un año atrás después de barrer a los Lakers 4-0 en las Finales de la Conferencia Oeste, con Jamal Murray y Michael Porter Jr. como principales escuderos de Jokic.



Limitar el impacto del pívot serbio, favorito a ganar su tercer premio MVP con unos promedios de 26,4 puntos, 12,4 rebotes y 9,0 asistencias, sigue siendo la misión casi imposible que afrontan todos los rivales de Denver.



Los Nuggets llegan a las eliminatorias como segundo sembrado, tras los sorprendentes líderes Oklahoma City Thunder, a pesar de que lograron cuatro victorias más que el año pasado en esta fase regular.



Los Lakers terminaron en el séptimo lugar y tuvieron que ganarse la plaza venciendo en la repesca del martes a los New Orleans Pelicans.



Aunque los pronósticos no son favorables, el equipo angelino tiene algunos argumentos que exponer frente a los vigentes campeones.



Los Lakers llegan al duelo en su mejor momento de la campaña, con 12 victorias en los últimos 15 partidos. LeBron James y Anthony Davis, su dupla de veteranos líderes, se encuentran en buen estado físico y su irregular base D'Angelo Russell está siendo más fiable como tercera arma ofensiva.



Con más experiencia que nadie, LeBron hizo un llamado a ahuyentar el recuerdo de la paliza del año pasado y no convertir este pulso en una cuestión personal contra los Nuggets.



"Estábamos deseando jugar los playoffs, pero no por poder tomarme esta revancha", subrayó. "No debería ser algo personal en absoluto. Eso te aleja del plan de juego (...) Llevo demasiado tiempo en la postemporada como para saber que no hay que exaltarse por el primer partido ni por el rival. Hay que mantener la calma".



Doncic ante Clippers