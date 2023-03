Jimmy Butler guía a Miami por la senda del triunfo en NBA, Boston cae pese a 43 puntos de Brown

"Tienes que hacer los tiros que tienes cuando estás abierto", dijo el entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla. "Rebotes ofensivos, puntos de segunda oportunidad, pérdidas de balones, así es el juego. No me importa si tiras de media cancha, si no ganas esos tres márgenes, no vas a ganar muchos juegos", añadió.