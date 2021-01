Estrella de Houston James Harden traspasado a los Brooklyn Nets

El astro James Harden, máximo anotador de la NBA en las últimas tres temporadas y quien recientemente expresó su deseo de irse de Houston, fue traspasado este miércoles por los Rockets a los Brooklyn Nets, informó ESPN y el sitio The Athletic.

Ninguna de las dos franquicias formalizó de inmediato el acuerdo, descrito como un "éxito de taquilla" por los medios estadounidenses, que según ellos incluye a otros dos clubes, los Indiana Pacers y Cleveland Cavaliers.

Los Nets cedieron cuatro primeras rondas del siguiente draft (selección de talentos) a Rodions Kurucs, así como su sexto hombre Caris LeVert, el cual fue canjeado inmediatamente después por los Rockets por Víctor Oladipo, estrella de los Pacers.

Los Cavaliers enviaron a Dante Exum a Houston y recibieron a Jarrett Allen y Taurean Prince de Brooklyn.

La salida de Harden de los Rockets se había acercado cada vez más, y sus compañeros de equipo se quejaban de su actitud en el vestuario.

Harden encontrará por tanto a dos grandes estrellas en los Nets, el astro Kevin Durant, con quien jugó tres temporadas (2009-2012) en el Oklahoma City Thunder, y Kyrie Irving, lo que convierte a su nuevo equipo en un serio aspirante al título de campeón.

Harden había expresado su deseo de dejar Houston en noviembre, apuntando a Brooklyn como su destino preferido.

El divorcio con los Rockets se había vuelto inevitable en las últimas horas, Harden se ha distanciado de sus ahora excompañeros, criticando el nivel del equipo el martes por la noche, en una segunda derrota consecutiva (117-100) ante Los Angeles Lakers.

Harden dijo a la prensa que "no era lo suficientemente bueno (el equipo)". "Estamos muy lejos del resto de contendientes. Obviamente, no hay química, nos falta talento, todo, está claro desde los dos últimos partidos".

El estelar jugador no entrenó con ellos (Rockets) el miércoles. "Sentimos que era mejor para el grupo y para James (Harden) que no viniera a participar en la sesión (de prácticas)", explicó el entrenador del equipo texano, Stephen Silas, quien lamentó palabras "difíciles de escuchar, especialmente cuando se sabe que no es verdad".

El MVP de la temporada 2018, autor de 16 puntos la víspera, muy por debajo de sus estándares habituales (7 rebotes, 6 asistencias), luego reiteró su deseo de terminar la historia con Houston: "Amo esta ciudad, de verdad hice todo lo que pude. Esta situación es una locura".