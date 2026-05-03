Embiid y sus Sixers completan remontada ante Celtics en el juego decisivo

En una ansiada revancha de Joel Embiid, los Philadelphia 76ers eliminaron este sábado a los Boston Celtics con un triunfo por 109-100 en el séptimo y definitivo partido de esta serie de primera ronda de los playoffs de la NBA.

Embiid, con 34 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias, se cobró cuentas pendientes ante unos Celtics que afrontaron el duelo final ante su público con la baja de su estrella, Jayson Tatum.

Philadelphia, que entró en las eliminatorias en el repechaje, despachó al segundo sembrado de la Conferencia Este por un global de 4-3 y triunfos consecutivos en los últimos tres partidos.

Los Sixers son el decimocuarto equipo que remonta una desventaja global de 3-1 en los playoffs.

En las semifinales del Este les esperan los New York Knicks, tercer cabeza de serie, pero antes los Sixers saborearon a lo grande la eliminación de sus acérrimos rivales Celtics, algo que no lograban desde 1982.

Boston, campeón de la NBA en 2024, es además el principal responsable de que la excepcional trayectoria individual de Embiid no haya tenido reflejo en la postemporada, asestándole derrotas en los playoffs de 2018, 2020 y 2023.

"Tuvimos una charla después del quinto partido y nos dijimos: 'No podemos dejar que las mismas cosas sigan pasando una y otra y otra vez. En algún momento tenemos que ponerle fin'. Y lo hicimos", recordó Tyrese Maxey, escudero de Embiid con 30 puntos y 11 rebotes.

"Simplemente jugar duro", dijo el camerunés sobre la clave de la victoria. "Empezamos bien y luego, en el segundo cuarto y al inicio del último, nos relajamos un poco. Pero nos mantuvimos unidos y lo cerramos".



