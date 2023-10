Durant, LeBron y Curry listos para París 2024 con un nuevo Dream Team de Estados Unidos

3 de octubre de 2023, 7:46 AM

"Me encantaría", dijo Paul George, de Los Ángeles Clippers. "Sé que Bron está al frente de la creación de una gran plantilla. Pero eso depende en primer lugar de cómo esté mi cuerpo, de cómo esté mi salud, para terminar la temporada".

"¿El desgaste físico? Veré cómo me siento al final de la temporada", dijo. "De los jugadores que tenemos aquí, que me vienen a la cabeza y que podrían llenar esa lista, no creo que suponga demasiado desgaste físico", agregó.