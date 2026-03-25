Dueños de equipos de la NBA aprueban explorar expansiones a Seattle y Las Vegas

La Junta de Gobernadores de la NBA autorizó este miércoles que la liga de baloncesto norteamericana explore posibles nuevos equipos para las ciudades de Las Vegas y Seattle, lo que llevaría a la competición a contar con 32 franquicias.



La medida, aprobada por votación, es el primer paso de un largo proceso que podría desembocar en el regreso a la liga de Seattle, donde los SuperSonics jugaron antes de mudarse a Oklahoma City.



Otra franquicia sería creada en Las Vegas, que ha albergado eventos del Juego de las Estrellas, la Copa NBA y cada año recibe partidos de la Liga de Verano con novatos y agentes libres.

﻿"Nuestra meta era resolver este asunto en 2026 de una forma u otra", dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver, en una rueda de prensa.

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"Necesitamos saber, antes de que termine este año calendario, qué es exactamente lo que vamos a hacer", agregó.

Silver recalcó que se trata de un proceso de varios años que podría resultar en uno o dos nuevos clubes de la NBA o incluso en ninguno.

"En el mejor de los casos, tendríamos nuevos equipos incorporándose a la liga en la temporada 28-29", afirmó.



Discusiones sobre talento y economía



Como parte del proceso, la NBA contrató al banco de inversión PJT Partners como asesor estratégico para evaluar los posibles mercados, grupos propietarios, la infraestructura de los estadios y las implicaciones económicas de añadir dos nuevos equipos.



Se necesitaría la aprobación de 23 de los 30 gobernadores de la NBA, como se conoce a los propietarios de las escuadras, para autorizar cualquier moción sobre la incorporación de nuevos equipos, una medida que aún está a varios pasos de concretarse.



El valor de las franquicias se ha disparado en los últimos años y se espera que el precio de un nuevo equipo se sitúe en un rango de entre 7.000 y 10.000 millones de dólares.



El año pasado los Boston Celtics fueron vendidos por 6.100 millones y Los Angeles Lakers por 10.000 millones, el precio más alto jamás pagado por un equipo deportivo en Estados Unidos.



"El mercado determinará el valor de estos equipos y nosotros decidiremos si seguimos adelante o no. Espero que haya un interés considerable en estos equipos", dijo Silver.

