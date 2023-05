Camerunés Joel Embiid (Sixers) conquista su primer premio MVP de la NBA

"No sé muy bien por dónde empezar, ha tardado mucho en llegar", dijo con una sonrisa Embiid a la cadena TNT. "Mucho trabajo duro, he pasado por muchas cosas. Y no hablo solo de basquet, hablo de la vida, de mi historia, de cómo he llegado hasta aquí y de lo que me ha costado estar aquí".

"Me siento bien. No sé qué decir. Es increíble", afirmó el pívot, quien siguió el anuncio junto al resto de sus compañeros de los Sixers en Boston, donde compiten ante los Celtics en las semifinales de la Conferencia Este.

"No sabía nada de inglés, no conocía a nadie en Estados Unidos, no entendía la cultura excepto el hip-hop básico", relató el propio jugador en un texto publicado en 2018 en el medio The Players' Tribune. "Sabía hacer volcadas, pero no tenía manejo (de balón). Así que fui al entrenamiento el primer día y lo hice tan mal que el entrenador me echó del gimnasio".