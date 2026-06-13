Arrestan a James Harden en Houston por porte ilegal de arma

El veterano basquetbolista estadounidense James Harden, ex MVP de la NBA, fue arrestado el sábado en Houston (Texas) por un delito menor de porte ilegal de arma, tras ser detenido durante un control en el que la policía encontró una pistola a la vista en su vehículo, según documentos judiciales.

Los registros del condado de Harris indican que Harden, escolta de los Cleveland Cavaliers, fue detenido a las 03h41 locales tras el hallazgo de un arma en su vehículo. El jugador reconoció su propiedad, fue arrestado y liberado bajo fianza de 100 dólares. El arma no estaba enfundada.

Harden, de 37 años, deberá comparecer ante el tribunal el 22 de junio. Las condiciones de su libertad bajo fianza le prohíben poseer armas de fuego, munición u otros artefactos similares.

Los Cleveland Cavaliers no hicieron comentarios inmediatos sobre el incidente.

El equipo adquirió al veterano escolta en el cierre del mercado de traspasos en febrero. En los últimos playoffs promedió 19,2 puntos y 5,5 asistencias, ayudando a los Cavs a alcanzar las finales de la Conferencia Este, donde fueron barridos por los New York Knicks.

Seleccionado en el número tres del Draft de la NBA de 2009 por los Oklahoma City Thunder, Harden brilló posteriormente en los Houston Rockets, donde ganó el premio al MVP en 2018.

El escolta, 11 veces All-Star, también ha jugado en los Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers y Los Angeles Clippers.