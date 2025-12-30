Saprissa pone su mirada en este portero para suplir retiro de Esteban Alvarado

El Deportivo Saprissa puso su mirada en el guardameta Minor Álvarez para suplir el retiro de Esteban Alvarado.

Teletica.com confirmó que el cuadro morado está interesado en Álvarez para pelear por un puesto junto a Abraham Madriz e Isaac Alfaro.

Álvarez militó con el Marquense de Guatemala hasta hace unos días, cuando el club hizo oficial su salida.

"El Club Deportivo Marquense informa la baja oficial de Minor Álvarez, a quien agradecemos que por defender nuestro colores también su compromiso durante su paso por nuestra institución felina. Le deseamos éxito en cada proyecto que venga en su carrera profesional y familiar", informó el equipo guatemalteco en sus redes sociales.

En el último semestre, Minor disputó 14 partidos con el Marquense para un total de 1.260 minutos. En cinco compromisos dejó el arco en cero.

En Costa Rica, el arquero jugó con Saprissa, Belén, Santos, Cartaginés, Pérez Zeledón, UCR, Limón y Herediano.

Su experiencia en el extranjero fue en Guatemala con el Xelajú, Malacateco, Antigua, Cobán Imperial, Deportivo Petapa y Marquense.

Otras opciones.

Los morados manejan también otras opciones pero a hoy con menos oportunidad de arribar al arco morado como son Alexandre Lezcano, quien está sin equipo, y Kevin Chamorro, quien recientemente se marchó a Europa.