Natalia Díaz propone reducir curso lectivo: “Costa Rica no necesita más días de clases”

La candidata presidencial de Unidos Podemos, Natalia Díaz, aseguró que en caso de llegar a la Presidencia de la República eliminaría el convenio centroamericano de los 200 días de clases que se aplica en Costa Rica desde 1997.

“Costa Rica no necesita más días de clases en el papel, requiere un sistema educativo moderno, ordenado y que funcione. Este convenio tiene más de 60 años y, seamos honestos, no resolvió los problemas de la educación en nuestro país.

“Hoy tenemos más días lectivos, pero menos aprendizaje real. Los profesores pasan llenando protocolos y realizando tareas administrativas, en lugar de dar clases”, sentenció Díaz.

Según la aspirante, esa sería una de las decisiones que tomaría en los primeros 100 días de un eventual mandato.

Su idea es que, en lugar de cumplir con una cuota, el sistema educativo se concentre en mejorar su calidad y fortalecer el rol del docente.

“Queremos reorientar los esfuerzos hacia lo esencial que es dignificar a los profesores y devolverles su rol principal, que es enseñar. Los programas de estudio están desactualizados. Incluyen contenidos innecesarios y, al mismo tiempo, se eliminaron conocimientos fundamentales.