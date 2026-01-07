Feinzaig arremete contra Fernández: “Ha demostrado por qué la esconden”

El candidato del Partido Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, fue el primero en criticar el fugaz mensaje que la candidata de Pueblo Soberano, Laura Fernández, anunció ayer como una “cadena nacional”.

Con el himno al 15 de setiembre de fondo, la exministra hizo un llamado a votar por la continuidad de la actual administración y romper “las cadenas del pasado corrupto”.

“Este es el momento de romper las cadenas del pasado corrupto y la vieja política. Es momento de continuar el cambio valiente que inició el presidente Rodrigo Chaves y que con orgullo asumo su continuidad”, dijo.

El video, que dura un minuto con quince segundos, fue transmitido por diferentes plataformas y medios de comunicación.

“Laura ha hablado durante unos segundos y ha demostrado por qué la esconden y no va a los debates: porque no tiene nada qué decir ni qué proponer. No tiene contenido y eso sería su gobierno, una larga cadena de anuncios sin fundamento ni respaldo”, afirmó Feinzaig en un comunicado de prensa.





Su queja llega también horas después de que la campaña de Fernández confirmara que solo estará en cuatro debates: Tribunal Supremo de Elecciones, Radio Columbia, Trivisión y Monumental – Repretel.

Eso excluye a otro importante número de medios, cámaras y universidades que también albergarán careos en este mes de enero.

Pero Feinzaig no fue el único.

Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana, pidió a “los jefes de Laura Fernández” que le den permiso para debatir.

"Asistir únicamente a cuatro debates demuestra poca valentía. Gobernar exige dar la cara y rendir cuentas a los costarricenses.

“Quien huye del debate hoy, huirá de los problemas mañana. Le pido respetuosamente a los jefes de Laura Fernández que le den permiso para debatir".

También se quejó Natalia Díaz, de Unidos Podemos, quien dijo no necesitar “huir” de la exposición pública para defender sus propuestas.