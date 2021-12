Ya son 142 empresas denunciadas por no pagar aguinaldo

De acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo, 250 personas se han acercado a la institución a presentar una denuncia por falta de pago de aguinaldo.

Estos trabajadores corresponden a 142 empresas. La mayoría (93), son de la región central, seguida por la huetar norte con 22.

Del sector comercio es donde más llegan, para un total de 47 denuncias.

A 54 patronos se le ha prevenido y de ellos 23 ya cumplieron. La próxima semana se le hará otra revisión a 31 restantes.

“Es importante recordar a las personas que pueden denunciar, ya sea si no lo recibieron del todo o si lo recibieron de manera incompleta”, explicó Gevanny Díaz Jiménez, vocero Ministerio de Trabajo.

La falta de pago por aguinaldo ha afectado a 1.191 trabajadores, de ellos, según los datos del Ministerio de Trabajo, 867 no habían recibido su pago al mediodía de este 24 de diciembre.

“Si el centro de trabajo no se puso a derecho, se remite ese caso a los tribunales de trabajo para enfrentar un juicio laboral donde ahí se van a establecer las multas que la ley estipula, que van de 1 hasta 23 salarios base de un oficinista del Poder Judicial, que ronda los 460 mil colones, la multa más pequeña es de 460 mil colones, en el caso más extremo de 9 millones de colones, por lo que no es un buen negocio para el patrono el no pagar el aguinaldo”, agregó Díaz.