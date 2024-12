Ya son 11 los recursos de amparo presentados por cierre de pulperías en cárceles

Ya son once los recursos de amparo presentados ante la Sala Constitucional por el cierre de comisariatos, o pulperías, en todas las cárceles del país.



Fue el pasado jueves 5 de diciembre cuando el Ministerio de Justicia y Paz confirmó a Teletica.com que había cerrado las 20 pulperías que operaban en las 19 cárceles del país, las cuales vendían todo tipo de productos.

“De acuerdo con su consulta, le comunico que en Sala Constitucional se tramitan 11 recursos de amparo que se interponen ante el cierre de comisariatos o pulperías en centro penales.

"El primer recurso (24-034099-0007-CO) fue interpuesto el 3 de diciembre de 2024 por internos del Centro Nacional de Atención Específica. El segundo (24-034157-0007-CO) lo presentaron, el 4 de diciembre de 2024, integrantes del Comité de Internos del CAI Adulto Mayor en Alajuela. Ambos se encuentran en estudio de admisibilidad", indicó la Sala Constitucional.

Los restantes nueve recursos se presentaron en días posteriores y actualmente todos se encuentran en trámite, en la etapa de estudio de admisibilidad.



En Costa Rica hay 19 cárceles, sin embargo, había 20 pulperías operando en ellas debido a que en el Centro de Atención Interinstitucional Luis Paulino Mora, en San Rafael de Alajuela, había dos.



El Ministerio de Justicia ordenó el cierre de estas pulperías, las cuales han operado en las cárceles costarricenses desde la década de 1970 bajo la premisa de ser iniciativas no lucrativas. No obstante, según indicó la institución a este medio, esta condición, al parecer, no se está cumpliendo actualmente, con reportes de ingresos diarios de hasta ₡900 mil.

“La historia de estos comisariatos es que desde los años 1970 existen, ahora bien, el fin principal era el insumo de algunos recursos de necesidad básica para el privado de libertad sin que se diera un costo alguno de ganancia, pero con el tiempo trascendió que esto se convirtió en un comercio con lucro.

“El fin de estos cierres es tener el control y seguridad de nuestros sistemas penitenciarios, y poder lograr de una forma adecuada el control de los centros con respecto a este tipo de ventas que se están llevando a cabo de forma clandestina”, dijo en declaraciones a este medio Alexander Bolaños, director de Adaptación Social.

Las pulperías ofrecían una amplia variedad de artículos, desde alimentos y bebidas hasta artículos de higiene personal como pasta dental, papel higiénico y productos para el cabello, además de medicamentos básicos y hielo.



Estas tiendas eran administradas por los propios privados de libertad, un hecho que también motivó cuestionamientos sobre el manejo de las ganancias y su impacto en la dinámica carcelaria.