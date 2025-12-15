¡Ya salió el Gordo Navideño!

El número 78 con la serie 714 fue el ganador del Premio Mayor del "Gordo Navideño".

Premio Mayor.

La combinación ganadora de la lotería navideña fue anunciada a las p.m. 8:28 p.m. de este domingo 14 de diciembre, durante el sorteo realizado en el Centro de Convenciones, en Belén de Heredia.

El Segundo Premio fue para el número 59 con la serie 052 (vendido en la web comercial de JPS), mientras que el Tercer Premio correspondió al número 92 con la serie 244.



Para este 2025, el premio mayor del sorteo más importante del año es de ₡8.000 millones, repartidos en cinco emisiones (₡1.600 millones).



Cada fracción tenía un precio de ₡2.000 y el entero tenía 40 fracciones, de manera que cada billete de lotería del premio mayor paga ₡40 millones.



Además, el segundo premio en importancia es de ₡800 millones (₡160 millones por emisión) y el tercero de ₡400 millones (₡80 millones).