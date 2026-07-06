Ya salió el Gordito de Medio Año: estos son los números ganadores

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este domingo 5 de julio el esperado sorteo extraordinario del Gordito de Medio Año 2026, que este año repartió más de ₡4.800 millones en premios.

Estos son los números favorecidos:

Primer premio: Número 79, serie 139.



Número 79, serie 139.

Segundo premio: Número 24, serie 135.



Número 24, serie 135.

Tercer premio: Aún pendiente de salir.

El premio mayor corresponde a ₡500 millones por emisión, en una emisión triple de 100.000 billetes cada una, equivalente a ₡50 millones por fracción.

Además, la JPS entregó un segundo premio de ₡80 millones por emisión y un tercer premio de ₡40 millones por emisión.

Este año, cada entero tuvo un valor de ₡25.000 y estuvo compuesto por 10 fracciones de ₡2.500.

Promociones continúan vigentes

Aunque el sorteo principal ya concluyó, quienes activaron sus fracciones mediante las aplicaciones oficiales de la JPS aún podrán participar en promociones adicionales.

Entre ellas destaca la Quiniela Mundial 2026, que permitirá concursar por un premio de ₡10 millones, además de otros premios en efectivo. La promoción estará disponible hasta el 19 de julio y el sorteo se realizará el 23 de julio.

Asimismo, continúa la promoción de Activación de Fracciones, mediante la cual los participantes podrán optar por premios de hasta ₡500.000 y paquetes de Raspa. Las activaciones estarán habilitadas hasta el 1.° de agosto.

La JPS recordó que los recursos generados por este sorteo contribuyen al financiamiento de cerca de 500 programas de bienestar social en Costa Rica.