¿Ya sabe en qué días de la semana serán los feriados de 2026? Se lo contamos

El calendario de feriados del 2026 ya está definido y presenta un detalle que no pasará desapercibido: casi la mitad de los días festivos caerán en fin de semana. Además, ninguno se trasladará a otro día, pues la ley que permitía moverlos ya no está vigente.

Esto significa que cada feriado deberá disfrutarse en la fecha exacta que le corresponde. Para quienes no trabajan sábados ni domingos, varios de estos festivos no representarán un día adicional de descanso ni la posibilidad de recibir doble salario.

Feriados destacados del 2026:

Enero 1: Año Nuevo (jueves).

Abril 2 y 3: Jueves y Viernes Santos.

Abril 11: Día de Juan Santamaría (sábado).

Mayo 1: Día del Trabajador (viernes).

Julio 25: Anexión del Partido de Nicoya (sábado).

Agosto 2: Día de la Virgen de los Ángeles (domingo).

Agosto 15: Día de la Madre (sábado)

Agosto 31: Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense (lunes).

Septiembre 15: Día de la Independencia (martes).

Diciembre 1: Día de la Abolición del Ejército (martes).

Diciembre 25: Navidad (viernes).

Con este panorama, el 2026 será un año en el que los costarricenses deberán organizarse para aprovechar al máximo los días festivos, que en muchos casos coincidirán con fines de semana.