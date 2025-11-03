¿Ya sabe cuánto tiene que pagar de marchamo 2026? Consúltelo aquí

El Instituto Nacional de Seguros (INS) informó la mañana de este lunes que ya se encuentra disponible su plataforma para consultar el marchamo 2026.

Para conocer cuánto debe pagar, solo necesita ingresar a este enlace e ingresar el número de placa del vehículo, sin guiones ni espacios, y seleccionar el tipo de vehículo en el sistema.

Al hacer clic en “Consultar”, la plataforma mostrará no solo el valor a cancelar, sino también información adicional como nombre del propietario, marca, modelo, periodos pendientes y valor fiscal del vehículo.

Al igual que el año anterior, el INS cuenta con un canal de atención vía WhatsApp, disponible en el número +506 2287-6100.



Al escribir al asistente virtual “Kàl”, se despliega un menú de opciones. Para averiguar el marchamo, hay que seleccionar la opción 4 y luego enviar un 2 en el apartado “Consultar marchamo”. Después, solo hay que elegir el tipo de vehículo e ingresar la placa para recibir todos los detalles.



El pago del marchamo 2026 puede realizarse desde las 4:00 a. m. en plataformas digitales.

Para pagar este derecho de circulación de manera presencial, las sucursales del INS estarán abiertas como de costumbre a partir de las 8 a.m.