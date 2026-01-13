“Ya no tengo nada que hacer con eso”, dice Celso Gamboa sobre extradición

El abogado Celso Gamboa dejó entrever algún tipo de resignación en cuanto al destino del proceso de extradición a Estados Unidos, que se le sigue por presunto narcotráfico.

Durante una intervención en la antesala del arranque de un juicio en su contra, el exmagistrado y exministro de Seguridad Pública se refirió nuevamente al requerimiento, para luego expresar su anuencia a que se le saque del debate con tal de que se agilice su entrega al gigante norteamericano, como lo pretende la Fiscalía General.

"Lo que me preocupa muchísimo es que el rol que tiene el Ministerio Público en el tema de extradición fue completamente obviado, y es casi que el Ministerio Público es el que promueve esta extradición. Yo ya no tengo nada que hacer con eso", expuso el exjerarca.



Efectivamente, la última gestión que Gamboa podía efectuar era la apelación contra el aval dado por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, el 7 de octubre de 2025.

Pero ese recurso del exmagistrado y el de su defensa técnica todavía están pendientes de resolución por parte del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José.

Según confirmó el abogado del exministro, Michael Castillo, ante consulta de Teletica.com, el plazo ordinario para emitir el fallo vence este mismo martes. Aun así, el jurista ve poco probable que esa sentencia llegue a tiempo.

Parte de lo que el exjerarca alega tiene que ver con que Estados Unidos no se ha comprometido a establecer por escrito que no le impondrá cadena perpetua, en caso de que sea encontrado culpable de tráfico internacional de drogas.

Tal situación —insistió Gamboa— es necesaria para una eventual entrega, pues el Tratado de Extradición con ese país señala que ningún sujeto requerido puede ser condenado a penas mayores a las que puede recibir en el país de origen. En Costa Rica, ese límite es de 50 años de cárcel, mientras que Estados Unidos contempla la pena de por vida.

"Los Estados Unidos, en el expediente que ustedes, dicen que sí me van a poner cadena perpetua porque puedo apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos o pedir perdón al presidente Donald Trump, que somete a cuanto país le dé la gana. Bueno, eso es lo que me toca. "Y eso fue suficiente para un juez costarricense (William Serrano) para mandarme para allá, ya me anunció el fiscal yo voy a ir por cadena perpetua para una cárcel de altísima seguridad, mientras tanto le van cancelando las visas a toda mi familia", señaló el exmagistrado.

En esa línea, el exministro señaló que, si lo entregan a Estados Unidos, no podrá volver a ver a sus hijos.

Para él esto forma parte de una tortura a la que ha sido sometido desde que fue detenido el 23 de junio de 2025. A ello aunó situaciones que vive en el Circuito de Alta Contención del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, como por ejemplo, la interrupción del sueño, su convivencia en un contexto de violencia, entre otros.

Respecto a los señalamientos hechos por Gamboa al Ministerio Público, este medio mantiene en trámite una solicitud ante la oficina de prensa de esa institución.