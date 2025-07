Ya no podrán llamar a Bomberos para retirar panales de abejas

El Cuerpo de Bomberos ya no puede remover o intervenir panales de abejas en los casos donde estos no representen un peligro real para la población.

Esto tras la promulgación de la ley 9929 que declara de interés público la actividad de la apicultura en Costa Rica. El Benemérito se basa en dos artículos que son muy puntuales en la atención que el Cuerpo de Bomberos tiene que dar, y se refieren única y exclusivamente cuando el ataque de las abejas esté afectando la vida de una persona o animal.

Según datos de Bomberos, cada nueve minutos se recibe un reporte por presencia o ataque de abejas. Además, la movilización de recursos cada vez que se atendía un panal era bastante grande y su costo es asumido por todos los costarricenses.

Durante este año, Bomberos ha atendido 466 ataques de abejas en todo el país. Hace tan solo una semana se registró la primera muerte de una persona por este tipo de ataques. Se trató de un adulto mayor vecino de Jicotea, en Talamanca de Limón.

Mientras que el año pasado, los Bomberos contabilizaron un total de 698 incidentes relacionados con ataques de abejas, entre ellos una muerte.

Este tipo de emergencias suelen presentarse en zonas rurales, especialmente durante la temporada seca, aunque también pueden ocurrir en época lluviosa si los enjambres son perturbados.

¿Qué hacer si ve un panal en su casa o comunidad?

Ahuyentarlas con fuego o humo ya no es la forma correcta, por el contrario, los apicultores pidieron erradicar este método.

Ahora tampoco se debe llamar al 9-1-1, ya que los bomberos no quitarán el panal, en estos casos los especialistas afirman que cuando hay varias abejas en un punto, en unas horas estas se irán por su propia cuenta y por eso se le pide paciencia a las personas.

En el caso del panal, si tiene varios meses en el lugar, mientras este no sea molestado y no represente una amenaza real, no es necesario removerlo.

En lo que respecta a SENASA, la institución afirma que solo atiende casos donde hay un reporte de peligro inminente o donde hay muerte masiva de abejas, para hacer una investigación.

En caso de encontrar un enjambre o incluso ser víctima de un ataque, el Cuerpo de Bomberos le brinda, en este enlace, una serie de recomendaciones y recuerde, solo llame al 9-1-1 si su vida está realmente en peligro.