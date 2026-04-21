Ya inició la asamblea: Roberto Artavia y Stewart Gómez disputan un puesto como federativos

La Asamblea Extraordinaria de la Federación Costarricense de Fútbol inició a la 1:30 p. m. en el Proyecto Gol.

La sesión tiene como punto preponderante la votación para el puesto de director 1 del Comité Ejecutivo tras la renuncia de Juan Carlos Rojas, expresidente de Saprissa.

Los dirigentes que buscan convertirse en federativos son Roberto Artavia, presidente del cuadro morado, y Stewart Gómez, jerarca de Fútbol Playa.

Este es el orden del día de la Asamblea Extraordinaria:

1) Declaración de parte de la Secretaría General de que la Asamblea General ha sido convocada y está compuesta en conformidad con los Estatutos de Federación

2) Aprobación del orden del día.

3) Nombramiento de los miembros encargados de verificar el acta extraordinaria 01-2026

4) Aprobación del acta de la Asamblea General Extraordinaria 01-2026.



5) Modificación del artículo 23 inciso 1. a) de los Estatutos de la FCRF, con el fin de adaptarlo a la reforma establecida por la Liga Afiliada Unafut.

6) Nombramiento de la Comisión Electoral, y revisión de atestados y nominaciones en cumplimiento con los Estatutos de la FCRF y de las Ligas Afiliadas.

7) Nombramiento de Director 1.

