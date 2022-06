Ya es una realidad: precio del litro de combustible supera los ₡1.000

Oficialmente, los combustibles llegaron a cifras históricas para el país, superando los 1.000 colones por litro en las gasolinas y el Diésel.

A partir de este jueves, el litro de Súper pasó de ₡958 a ₡1.062 (₡104 más), el de Regular de ₡933 a ₡1.024 (₡91 más) y, finalmente, el Diésel cambió su precio de ₡908 a ₡1.012 (incremento de ₡104).

El ajuste había sido anunciado el pasado 20 de mayo por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y fue aprobado el 3 de junio anterior.

Ricardo Umaña fue uno de los pocos clientes de las gasolineras esta mañana. Su cara de preocupación al ver los precios fue más que evidente.

“¿Qué vamos a decir? Seguir en lo mismo, si no lo hacemos no comemos, no hay trabajo, vamos a ver hasta donde Dios nos la permite. La situación está muy difícil, parece que no hay remedio, todo va para arriba. Si fuera solo esto está bien, pero también es lo que nos comemos”, dijo a Telenoticias.