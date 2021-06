"Ya es suficiente el abuso": motociclistas reclamarán en la calle precio de gasolinas

El Comité Cívico de Motociclistas protestará en las calles, el sábado y el domingo, debido al aumento en el precio de los combustibles. Así lo confirmaron a Teletica.com dos representantes de ese grupo.

Anthony Ham reclamó que el incremento este año ha sido de ₡176, "que es demasiado".

La manifestación iniciará a las 9 a. m. en la Estatua de León Cortés, en La Sabana. La caravana se enrumbará hacia la Plaza de la Democracia en San José.

"Va a ser dos días , porque algunos no pueden circular sábado y algunos no pueden circular domingo por la restricción vehicular sanitaria. Y si algún civil quiere apoyar a pie, también puede hacerlo", dijo Ham.

Eduardo Murillo, también del Comité Cívico de Motociclistas, aseguró que algunos cambios en la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) podrían tener un impacto en el precio que pagan todos los consumidores.



"Hemos visto que ya es suficiente el abuso con los aumentos en los combustibles. Los impuestos en el combustibles hacen que su costo sea elevado, y tenemos un Recope que debería de refinar el combustible, pero no cumplen su misión de refinadora, esto nos eleva los costos del combustible. Nosotros no estamos en contra de Recope, pero si no refina y solo hace los trámites para comprar y distribuirlo, creo que debe de recibir una supervisión y todo aquello que sea refinadora hay que eliminarlo", concluyó Murillo.