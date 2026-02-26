Ya es obligatorio: Ticos que visiten Reino Unido deberán contar con ETA
Esta autorización estará vinculada digitalmente al pasaporte del viajero y forma parte de los nuevos controles migratorios.
A partir del 25 de febrero de 2026, todas las personas costarricenses que viajen como visitantes al Reino Unido deberán contar con una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) antes de abordar su vuelo.
Esta autorización estará vinculada digitalmente al pasaporte del viajero y forma parte de los nuevos controles migratorios implementados por el gobierno británico.
El trámite deberá realizarse únicamente en los canales oficiales del gobierno del Reino Unido, con varios días de anticipación al viaje y utilizando el mismo pasaporte con el que se abordará el vuelo.
Las autoridades indicaron que la ETA será obligatoria para todas las personas visitantes, incluidos menores de edad, y que este requisito no sustituye los controles migratorios al momento de ingresar al país.