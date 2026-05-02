“¿Y si les damos sandwichitos?”: Gesto de niño con recolectores de basura se volvió viral

Un gesto espontáneo de solidaridad, protagonizado por un niño de apenas 4 años, se ha vuelto viral en redes sociales, generando miles de reacciones dentro y fuera de Costa Rica.

El hecho ocurrió en Zapote, donde el menor decidió llevar comida a los trabajadores del servicio de recolección de basura de la Municipalidad de San José.

En el video, que circula en plataformas de Internet, se observa al pequeño Franco mientras propone la iniciativa: “¿Qué tal si le hacemos sandwichitos a los señores del camión de la basura?”. Acto seguido, prepara los alimentos, los guarda en una caja de juguetes y los acompaña con bebidas para entregarlos personalmente.

Ejemplo desde casa

En conversación con Teletica.com, su madre, Karol Sáenz, explicó que este tipo de acciones no son nuevas en la familia, sino que forman parte de valores inculcados desde temprana edad.

“Siempre hemos tratado de enseñarle con el ejemplo, no solo con palabras. Desde pequeño le hemos dado botellitas de agua, galletas o comida a trabajadores”, relató Sáenz.

Según explicó, la idea surgió cuando invitó a su hijo a acompañarla a sacar la basura, momento en el que el niño propuso llevar alimentos a los recolectores.

La madre también comentó que inicialmente grabó el video como un recuerdo familiar, sin imaginar el alcance que tendría.

“Capté momentos muy lindos, como cuando decía: ‘Mamá, qué lindos que fuimos’ o ‘ellos tenían mucha hambre’. Eso fue lo que más nos tocó”, agregó.





Impacto viral y reacciones internacionales

El video rápidamente se viralizó, alcanzando más de 400 mil “me gusta” y más de 10 mil comentarios al cierre de esta nota. Además, ha sido compartido en distintos países, generando mensajes en varios idiomas.

Karol Sáenz, diseñadora de interiores de profesión y emprendedora en el sector gastronómico, señaló que el impacto ha sido inesperado.

“Hemos recibido mensajes de más de 15 países. La idea es que esto motive a otras personas a hacer actos similares”, indicó.

Un gran reconocimiento

El alcance del video ha sido tal que incluso la Municipalidad de San José le dará un reconocimiento al menor en los próximos días, como forma de destacar el valor de la empatía y la solidaridad desde la infancia.

La familia, que reside en la capital, asegura que, más allá de la viralidad, su intención es transmitir un mensaje positivo: "Pequeños gestos pueden generar un gran impacto".



