¿Y los ticos? Delanteros extranjeros dominan el goleo del Clausura

Desde el arranque del Torneo de Clausura 2026 quedó muy claro que los clubes ficharon pensando en traer goleadores para solventar un mal que arrastra el fútbol tico: la falta de gol.

De ahí que clubes como Saprissa y Alajuelense decidieran fortalecer este ámbito, pero con talento panameño, nicaragüense y mexicano.

La receta se repite en el resto de equipos que buscan comprar goles en lugar de fabricarlos.

Esto claramente se ve reflejado en la tabla de goleadores del campeonato nacional.

A casi la mitad del certamen y tras nueve fechas disputadas, solo dos ticos aparecen en la lucha por el goleo, mientras que cuatro extranjeros son los que dominan.

El paraguayo Fernando Lesme de Liberia, los mexicanos Ronaldo Cisneros de Alajuelense y Brian Martínez de San Carlos suman cuatro goles en nueve fechas y comandan la tabla.

Atrás de ellos aparece el cubano Marcel Hernández del Herediano y los dos únicos ticos, Josimar Méndez de Sporting FC y Ariel Rodríguez de Saprissa. Todos con tres tantos.

Rodríguez y Méndez son los únicos costarricenses que aparecen entre los goleadores; el primero, acostumbrado a ser un “cazagoles” del área y con mucha espuela; el segundo, más por su gran arranque de temporada, pero no es común verlo ahí.

Esto también se refleja en los líderes a remate a marco, pues Kendall Waston y Creichel Pérez son los únicos ticos que aparecen en conjunto liderando este apartado con siete remates; el resto también aparece con siete, pero son extranjeros: Tomás Rodríguez, Javier Paradela, Bancy Hernández, Fernando Lesme y Renzo Carballo.

El panorama pinta complicado para los delanteros costarricenses a falta de una vuelta completa y las etapas finales del torneo, pues el último tico en dejarse este mérito fue Steven Cárdenas de Sporting FC en el Clausura 2024 con 13 tantos.

Líderes de goleo en el Clausura 2026:

Fernando Lesme (paraguayo), Liberia: 4

Ronaldo Cisneros (mexicano), Alajuelense: 4

Brian Martínez (mexicano), San Carlos 4

Josimar Méndez (costarricense), Sporting FC: 3

Marcel Hernández (cubano), Herediano: 3

Ariel Rodríguez (costarricense), Saprissa: 3

Fuente: Unafut












