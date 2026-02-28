¿Y Benjamín Pineda? Estas son las designaciones arbitrales para la jornada 9

La Comisión de Arbitraje dio a conocer a los árbitros que estarán impartiendo justicia a partir de este sábado en la fecha 9 del Torneo de Clausura 2026.

Pese a que las designaciones arbitrales suelen hacerse un día antes, no fue hasta este sábado que la Federación Costarricense de Fútbol las anunció.

Curiosamente, sucede este atraso justo cuando se dio una enorme polémica tras el arbitraje del clásico nacional el sábado pasado.

Precisamente en ese partido, el más señalado fue Benjamín Pineda, quien estuvo como encargado del VAR.

Para esta fecha 9, la Comisión de Arbitraje decidió no contar con Pineda en ninguno de los cinco encuentros de la Primera División.

¿Castigo? o ¿Cuidarlo y no exponerlo? No se sabe; lo cierto es que tampoco estará presente en los partidos de Liga de Ascenso programados para este fin de semana.

La fecha comenzará este mismo sábado en el Lito Pérez con el partido Alajuelense ante Puntarenas FC (3 p. m.)

Las designaciones arbitrales son las siguientes:

Designaciones arbitrales jornada 9

​

Designaciones arbitrales jornada 9



