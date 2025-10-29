Wanchope es nuevo miembro de importante panel del fútbol mundial

Paulo César Wanchope es nuevo miembro de la Junta Internacional de Asociaciones de Fútbol (IFAB, por sus siglas en inglés).



Wanchope está en un selecto panel en el que figuran personalidades como Arsène Wenger, Luis Figo, Esteban Cambiasso, Francisco Maturana, entre otros...

Los Paneles Asesores de Fútbol y Técnicos (FAP y TAP) reúnen a expertos de todo el mundo del fútbol.

El FAP está compuesto por exfutbolistas, entrenadores (tanto actuales como retirados), representantes de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro), la Asociación Europea de Clubes de Fútbol (EFC), la Asociación Mundial de Ligas (WLA) y directores técnicos y expertos de las confederaciones.

Según se desprende del sitio web de la IFAB, estos asesores aportan su experiencia y conocimientos a los debates sobre temas futbolísticos y los aspectos deportivos de posibles cambios en las Reglas.

"Muy agradecido por ser presentado como nuevo miembro de IFAB. Es un honor seguir colaborando con el fútbol mundial", publicó Wanchope en sus redes sociales.

