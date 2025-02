Walter Quesada habla tras haber quedado a un paso de la presidencia del arbitraje tico

El exárbitro costarricense Walter Quesada se refirió sobre la posibilidad que tuvo de haber tomado las riendas del arbitraje tico.

Quesada pasó todos los filtros de la elección y llegó a la votación final del Comité Ejecutivo, sin embargo, perdió ante el chileno Enrique Osses.

“Bien a medias, la verdad que con la estructura que tiene el arbitraje por medio de la Federación y el apoyo de esta, me hubiese gustado tomar las riendas de tan importante puesto, sin embargo, no dejo de lado que los federativos son los que mandan y decidieron lo que ya conocemos, siempre esperando que su decisión sea un acierto para el arbitraje nacional que es lo que me interesa”, mencionó.

Además, indicó que está anuente a ayudar con su experiencia y conocimiento en todo lo que pueda al nuevo presidente y la Comisión de Arbitraje.

“Esto no acaba aquí, ya que como lo he manifestado, siempre estaré atento, tal vez no metido de cabeza en el gremio, pero para cuando se necesita y se pueda cooperar”.

Sobre la designación de Osses, el exárbitro aseguró que tiene un gran currículum y mucha experiencia.

“Parece que es el perfil que buscaba la Federación, el VAR es la inversión y en teoría el complemento más importante para el arbitraje Nacional en los últimos tiempos y no quieren arriesgar con alguien que no tenga experiencia en este tema (le soy sincero, lo que se necesita para entender el VAR es conocimiento de Reglas y tener personal idóneo al lado), lo demás es el diario vivir”, enfatizó.

​Además, añadió que “sigo insistiendo, con la contratación de este tipo de personas, lo que nos demuestra la Federación son dos cosas, una que hay mucho interés de ayudar a mejorar el arbitraje y la otra que hay buen presupuesto y eso es excelente”.