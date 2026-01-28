¿Vuelven los 12 clubes, se mantienen los 10 o participarán más? Lo que se sabe hasta el momento

Hay un tema que ronda por el fútbol nacional: ¿La temporada de 10 equipos, cómo fue?, ¿Cuáles resultados tuvo para la industria?, ¿Volverán los 12?, ¿Serán más?, ¿Se mantendrá el fútbol tico con 10 campos en la máxima categoría?

Teletica.com conversó con José Carlos Loaiza, director ejecutivo de Unafut, y le consultó al respecto, pues si bien la decisión no recae en él, se le preguntó qué sabe y si hay buen ambiente para tener más equipos en Primera.

"La clave es hacer un buen análisis de qué es lo que realmente Costa Rica como fútbol necesita porque tantos cambios de formato, de forma a lo largo de los años, lo que te crea es inestabilidad y que al final nadie queda contento", comentó Loaiza.

Para Loaiza es vital realizar un estudio de mercado certero sobre los 10 equipos, los 12 y qué pasaría si hay más o menos equipos y qué busca la industria.

"¿Qué buscamos? Que haya más jugadores, que se produzca más la distribución de minutos, cómo afecta también a nivel económico a los clubes, si hay números positivos de ingresos y cuál es el gasto y también la televisora, que tiene el producto audiovisual. Es poner en común qué es lo mejor para el fútbol de Costa Rica independientemente de lo que piense cada uno", expresó.

Eso sí, hay algo que Loaiza considera fundamental y es que sea la decisión que se tome "sea a largo plazo; es decir, que se mantenga sin estar siempre en estas discusiones el formato porque creo que llega un momento en que nadie está contento con nada y es parte de estas discusiones sin un poco más por corazón que por datos".

Al ser consultado sobre si esa discusión ya se está generando, respondió: "Se está haciendo el análisis y se tiene que empezar a hablar con los clubes, se han tenido ciertas conversaciones, pero nada profundo".

