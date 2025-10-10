Vuelven a frenar construcción de Torre de la Esperanza

La esperada construcción de la Torre de Cuidados Críticos del Hospital Nacional de Niños, conocida como Torre de la Esperanza, sufrirá un atraso más ante la presentación de un nuevo recurso de apelación.



Esta vez la recurrente es la constructora Van Der Laat y Jiménez, que apeló el acto de adjudicación de la licitación mayor otorgada al consorcio Edica HNN, conformado por las empresas Edica y Construplaza.



La Contraloría General de la República confirmó este viernes que admitió para conocimiento el recurso por el fondo.



“La impugnación se presenta después de que anteriormente la CGR había otorgado razón a la empresa recurrente y a la ahora adjudicataria, porque habían sido excluidas en una primera adjudicación de la CCSS a otra empresa que aceptó que incumplía.



“Los temas discutidos por la recurrente se refieren a desvirtuar la exclusión de su oferta por temas relacionados con la subcontratación, así como alega incumplimientos a la empresa adjudicada, referidos a estados financieros, subcontrataciones y profesionales ofrecidos”, explicó la Contraloría.

Ahora, el órgano contralor tiene un plazo de 30 días hábiles para resolver por el fondo el recurso presentado, contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo de 8 días que tiene la CCSS y la actual adjudicataria para dar respuesta a la impugnación.

La Contraloría añadió que, hasta tanto no se resuelve por el fondo la apelación, no puede referirse al caso.