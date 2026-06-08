Vuelos retrasados y desviados en el Juan Santamaría debido al mal tiempo

Las condiciones del tiempo han retrasado la salida de algunos vuelos en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Minutos antes de la 1 p. m., las cámaras de Teletica en la terminal aérea de Alajuela mostraban bancos de neblina importantes, así como lluvias, condiciones que afectan la visibilidad.

"Debido a las condiciones meteorológicas y la presencia de neblina en algunos sectores, cinco vuelos comerciales han sido desviados como medida operativa adoptada por sus respectivos operadores aéreos", indicó Aeris, gestor interesado del Juan Santamaría.



Pasajeros con vuelos hacia Ciudad de México, Orlando, Houston, Nueva York y Miami aseguran que ya fueron notificados sobre retrasos en su itinerario debido a las condiciones del tiempo.

"Aeris recuerda que cualquier ajuste en itinerarios o reprogramación de vuelos corresponde a decisiones de cada aerolínea, por lo que recomienda a los pasajeros mantenerse en contacto con su operador aéreo para obtener información actualizada sobre el estado de su vuelo", indicó la empresa.



Pese a los cambios reportados, Aeris sostiene que el principal aeropuerto de Costa Rica se mantiene operativo.