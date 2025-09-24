Vuelos cancelados en Costa Rica: lo que debe saber si es pasajero afectado
Miles de viajeros enfrentan cancelaciones y desvíos de vuelos. Conozca aquí cómo contactar a las aerolíneas y reprogramar su viaje.
Si usted es una de las miles de personas afectadas por el cierre del espacio aéreo en Costa Rica, que desde esta mañana impide el despegue y aterrizaje de aeronaves en distintas terminales, tome nota de las recomendaciones a continuación.
Lo que se sabe hasta ahora
De momento, el único reporte de la Dirección General de Aviación Civil señala que las fallas podrían resolverse hasta el mediodía.
La problemática surge a partir falla eléctrica que dejó fuera de servicio el sistema de radar en Costa Rica y obligó a suspender despegues y aterrizajes en el principal aeropuerto del país. Pasajeros enfrentan retrasos y cancelaciones mientras se desvían vuelos a otras terminales.
La Dirección General de Aviación Civil confirmó la mañana de este miércoles la caída del sistema de radar nacional debido a una falla eléctrica.
El desperfecto obligó a suspender temporalmente la salida y llegada de vuelos en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, principal terminal aérea del país y en el Aeropuerto Guanacaste.
La situación comenzó a eso de las 5:30 a.m. y ha generado que algunos vuelos fueran siendo desviados a Guatemala, Panamá y otros países cercanos.