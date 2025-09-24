EN VIVO
Vuelos cancelados en Costa Rica: lo que debe saber si es pasajero afectado

Miles de viajeros enfrentan cancelaciones y desvíos de vuelos. Conozca aquí cómo contactar a las aerolíneas y reprogramar su viaje.

Dirección General de Migración y Extranjería | Facebook
Por Gabriel Pacheco 24 de septiembre de 2025, 9:47 AM

Si usted es una de las miles de personas afectadas por el cierre del espacio aéreo en Costa Rica, que desde esta mañana impide el despegue y aterrizaje de aeronaves en distintas terminales, tome nota de las recomendaciones a continuación.

Según informó Aeris, empresa administradora del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, cada pasajero debe comunicarse directamente con su aerolínea para conocer el protocolo de reprogramación de vuelos, ya que este varía entre compañías.

Aeris indicó a Teletica.com que los viajeros podrán mantenerse informados mediante las pantallas instaladas en la terminal, que mostrarán en tiempo real el estado de los vuelos. Además, la página web del aeropuerto actualizará de manera constante esta información.

Si su vuelo despegaba del Juan Santamaría, el aeropuerto dispone en su página web de la sección "aerolíneas", en ella podrá encontrar los teléfonos y correos de las aerolíneas que operan en él, en caso de que usted no disponga del número telefónico.

Lo que se sabe hasta ahora

De momento, el único reporte de la Dirección General de Aviación Civil señala que las fallas podrían resolverse hasta el mediodía.

La problemática surge a partir falla eléctrica que dejó fuera de servicio el sistema de radar en Costa Rica y obligó a suspender despegues y aterrizajes en el principal aeropuerto del país. Pasajeros enfrentan retrasos y cancelaciones mientras se desvían vuelos a otras terminales.

La Dirección General de Aviación Civil confirmó la mañana de este miércoles la caída del sistema de radar nacional debido a una falla eléctrica. 

El desperfecto obligó a suspender temporalmente la salida y llegada de vuelos en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, principal terminal aérea del país y en el Aeropuerto Guanacaste.

La situación comenzó a eso de las 5:30 a.m. y ha generado que algunos vuelos fueran siendo desviados a Guatemala, Panamá y otros países cercanos.

