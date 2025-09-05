Vuelco de camión provoca caos vial en calle que comunica San José y San Ramón

El vuelco de un camión en la ruta que conecta San José con San Ramón provocó un caos vial desde tempranas horas de este viernes en el sector de Villa Bonita de Alajuela.

El accidente ocurrió en sentido San José–San Ramón y mantiene colapsada la vía, especialmente para quienes se dirigen hacia zonas francas, comunidades de occidente y cantones como Naranjo, Grecia, Palmares y San Ramón (ver video adjunto de Telenoticias).



El vehículo de carga pesada bloquea al menos tres carriles y obligó a la Policía de Tránsito a desviar a los conductores por una ruta paralela. Sin embargo, esa carretera presenta huecos y condiciones deficientes, lo que agrava aún más la situación y ralentiza el paso de los automotores.



En el lugar, largas filas de vehículos mantienen varados a conductores y pasajeros, mientras decenas de usuarios esperan autobuses con demoras considerables. Solo las motocicletas logran avanzar con cierta fluidez, aunque las autoridades insisten en extremar precauciones para evitar más incidentes.



El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia en la madrugada para prevenir riesgos por derrames, mientras oficiales de tránsito trabajan en la regulación. Por el incidente, no se reportan muertes.

Las grúas que removerán el camión se desplazan desde Cartago, lo que retrasa las labores y aumenta la incertidumbre sobre la reapertura total de la vía.



De momento, el paso en sentido contrario —San Ramón hacia San José— se mantiene fluido, aunque las autoridades llaman a los conductores a evitar el “efecto mirón” para no provocar nuevos accidentes y más congestionamiento.



La Policía de Tránsito recalca la necesidad de tomar rutas alternas cuando sea posible, manejar con calma y paciencia, y evitar maniobras peligrosas que puedan agravar la situación.

